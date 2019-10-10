كربلاء تعطل الدوام الرسمي فيها لمدة خمسة ايام

اعلنت محافظة كربلاء، الخميس، عن تعطيل الدوام الرسمي فيها لمدة خمسية ايام.
وقال رئيس مجلس المحافظة علي المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مجلس المحافظة قرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لمدة خمسة ايام"، عازيا السبب الى "احياء الزيارة الاربعينية للامام الحسين عليه السلام".
واضاف المالكي ان "العطلة تبدأ من يوم الاحد المصادف الـ13 من تشرين الاول الحالي، ولغاية يوم الخميس المصادف الـ17 من الشهر ذاته"، مشيرا الى ان "هذه العطلة لاتشمل الدوائر الامنية والخدمية".
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