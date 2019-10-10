عريس يقيم حفل زفاف فاخر ويختفي... والعروس تدفع التكاليف!

قام مواطن تايلندي بتنظيم حفل زفاف فاخر، واختفى من دون أن يدفع مليما واحدا، تاركا عروسه تتحمل جميع تكاليفه.
وفعلا تم في شهر نيسان تسجيل زواجهما رسميا وأرسلت بطاقات الدعوة لجميع الأهل والأقارب والأصدقاء لحضور مراسم الزواج في فندق فخم بمحافظة بوريرام التايلندية. ونظم هذا الحفل الرائع في شهر أيار بحضور 10 أشخاص من جانب العريس. وخلال استقباله المدعوين أخبرهم بأن عليه السفر فورا إلى هونغ كونغ، واختفى ومعه صك حرره للعروس بمثابة مهر.
التقى المحتال مرة واحدة بأهل العروس خلال جنازة أحد أقاربها، وأخبرهم بأنه يعمل مستشارا لدى رئيس وزراء تايلند السابق تاكسين شيناواترا . أما لصاحب الفندق الذي أقيم فيه حفل الزفاف فادعى أنه يعمل طيارا بين تايلند وهونغ كونغ.
ووفقا لوالدة العروس، بلغت تكاليف حفل الزواج 3.5 مليون بات تايلندي (114884 دولارا أميركيا).
ورفعت إدارة الفندق شكوى ضد العروس إلى القضاء، فيما طلبت الأخيرة مساعدة قانونية وقدمت طلبا للطلاق.
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