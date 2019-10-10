"سوريا الديمقراطية" تحبط محاولة توغل تركية في تل الأبيض

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إحباط محاولة توغل تركية، الأربعاء، في مدينة تل الأبيض شمال شرقي سوريا.

كان مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية قد قال إن اشتباكات ضارية تتواصل في قرى سورية حدودية مع القوات التركية المتقدمة.



وأضاف مروان قامشلو وهو مسؤول إعلامي بقوات سوريا الديمقراطية أن "اشتباكات ضارية تجري في القرى التي تحاول القوات التركية دخولها".

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يذكر أن 5 من عناصر الجيش التركي قتلوا خلال اشتباكات ببلدة محجة شرقي مدينة رأس العين مع قوات سوريا الديمقراطية، فيما دمرت "قسد" 4 دبابات في تل أبيض.

كانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت بدء عملية برية لغزو شمال شرقي سوريا ضمن العدوان الذي تشنه أنقرة على الأكراد.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي إن "القوات التركية تشن ضربات جوية على مواقع للمدنيين شمال شرقي سوريا".



وأسفر القصف التركي المستمر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم أطفال.

ولقي العدوان التركي على شمالي سوريا انتقادات دولية وعربية، كما طالبت مصر بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية.