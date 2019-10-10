مقتل 3 وإصابة العشرات في قصف تركي لقافلة مدنية بالرقة

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العين الإخبارية - وكالاتالخميس 2019/10/10 02:12 م بتوقيت أبوظبي
تركيا تواصل عدوانها على سوريا
قتل 3 أشخاص وأصيب العشرات بجروح، الخميس، بعد استهداف القوات التركية قافلة مدنية في مدينة الرقة الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات شمالي سوريا.
ووفقا لوكالة أنباء "هاوار" الكردية فقد استهدفت قوات العدوان التركي أهالي المدينة الذين كانوا يتوجهون إلى تل أبيض، ليشاركوا في الدروع البشرية لمنع العدوان.
وتخوض قوات سوريا الديمقراطية مواجهات مسلحة ضد الغزو التركي لشمال سوريا والذي بدأ الأربعاء، وأثار موجة إدانات عربية ودولية وأممية.
وأوضحت الوكالة أن أهالي مدينة الرقة انطلقوا منذ صباح الخميس في موكب من السيارات، نحو تل أبيض، وفي الطريق استهدف العدوان التركي المدنيين.
وأكدت أنه وفقا لما أفاد به مراسلها، فقد أسفر الاستهداف عن مقتل 3 مدنيين، وإصابة العشرات، بحسب المعلومات الأولية.
والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء عملية برية لغزو شمال شرقي سوريا ضمن العدوان الذي تشنه أنقرة على سوريا.
وشنّت القوات التركية عدوانا اعتبره مراقبون "انتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.
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