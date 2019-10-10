22 قتيلا حصيلة اليوم الأول للعدوان التركي بسوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 22 وإصابة 33 في صفوف "قوات سوريا الديمقراطية" والجيش التركي بمنطقتي تل أبيض ورأس العين، شمالي سوريا، في اليوم الأول للعدوان التركي.

وقال المرصد: قتل ما لا يقل عن 11 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية، و6 من المهاجمين في منطقة تل أبيض، فيما سقط 5 مقاتلين من "قسد" جراء ضربات جوية وبرية تركية على منطقة رأس العين.



وأوضح أن أكثر من 33 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية أصيبوا أيضا بجراح متفاوتة جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات خلال اليوم الأول، من العدوان التركي.

وأكد المرصد أن القصف المتبادل والاستهدافات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين الطرفين تركز على عدة محاور بمحيط وأطراف مناطق القحطانية وعامودا وعين العرب وتل أبيض ورأس العين والدرباسية والقامشلي والمالكية ضمن المنطقة الممتدة من شرق نهر الفرات وصولا إلى غرب نهر دجلة.

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واليوم الخميس أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 5 من عناصر الجيش التركي خلال اشتباكات ببلدة محجة شرقي مدينة رأس العين مع قوات سوريا الديمقراطية، فيما دمرت "قسد" 4 دبابات في تل أبيض.

ووفقا لوكالة أنباء "هاوار" الكردية، أسفرت الاشتباكات التي تدور في محجة عن مقتل 5 من عناصر الجيش التركي، ووقعت جثثهم بيد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

وأوضح مراسل الوكالة أن الجيش التركي مستمر في قصف مدينة وقرى تل أبيض، بينما ترد قوات سوريا الديمقراطية وبمساعدة المدنيين على مصادر القصف.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء عملية برية لغزو شمال شرقي سوريا ضمن العدوان الذي تشنه أنقرة على الأكراد.

وشنّت القوات التركية عدوانا اعتبره مراقبون "انتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.