إيطاليا تطالب تركيا بوقف فوري لعدوانها على سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن العملية التركية في سوريا غير مقبولة، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار .
وأضاف دي مايو - على هامش مؤتمر في روما - "نعتقد كحكومة أن الهجوم التركي غير مقبول وندينه.. لأن العمل العسكري يؤدي دائما إلى مزيد من الإرهاب".
وتابع: "ندعو إلى إنهاء فوري لهذه الحملة غير المقبولة على الإطلاق نظرا لأن استخدام القوة يعرض للخطر حياة الشعب السوري الذي عاني من مأساة بالفعل في السنوات الماضية".
كان المجتمع الدولي قد انتفض ضد العدوان التركي على سوريا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، واعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة هذا البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.
عاصفة انتقادات ووعيد شملت استدعاء للسفراء، وتوعد بتدمير الاقتصاد، وتنديد بالهجوم، الذي بدأه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، ضد القوات الكردية، وسط مخاوف من تعزيزه لتنظيم داعش الإرهابي وإحياءه للجماعات المتطرفة بسوريا.
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