حمدوك يصل إلى أديس أبابا في أول زيارة رسمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الخميس، إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، في أول زيارة رسمية له تستغرق يومين يبحث خلالها العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وكان في استقبال حمدوك بمطار أديس أبابا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ووزير الخارجية غدو أندرجاتشاو وعدد من المسؤولين.

ومن المنتظر أن يعقد حمدوك مباحثات ثنائية مع آبي أحمد تدفع العلاقات الاستراتيجية والمتطورة بين البلدين.

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كما سيشارك في افتتاح أعرق قصر وطني إثيوبي للجمهور والمعروف محليا بـ"تالاق بيتا مينجيست".

ويتوقع أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات ومشروعات تعزز من مصلحة الشعبين في مختلف المجالات.



وأجرى حمدوك ورئيس المجلس السيادي الوطني عبدالفتاح البرهان، مؤخرًا، جولة خليجية بدأت بالسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها على الأصعدة كافة.