انت الان تتابع تركيا تعتقل صحافيا بسبب انتقاده العملية العسكرية في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة ارشيفية

اعتقلت السلطات التركية رئيس موقع اخباري تابع للمعارضة الخميس في إطار حملة قمع ضد منتقدي العملية العسكرية التي تشنها أنقرة في شمال سوريا، بحسب مدير الموقع.

وذكرت وكالة الاناضول الرسمية للأنباء أنه تم اعتقال هاكان ديمير رئيس موقع "بيرغون" اليساري بعد اتهامه ب"تحريض الشعب على الكراهية والعداوة" بسبب رسالة بعث بها على تويتر.

وواجه الموقع انتقادات شديدة على الانترنت بعد أن ذكر أن مدنيين قتلوا في غارات تركية على مواقع للأكراد في سوريا الأربعاء، وهو ما نفته الحكومة.

وذكرت الشرطة أنها فتحت 78 قضية ضد أفراد بسبب نشرهم "دعاية اعلامية" ضد العملية.

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وشنت تركيا عملية "نبع السلام" الأربعاء ضد قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد والتي تعتبرها أنقرة فرعا "إرهابيا" للمسلحين في المنطقة.

وسبق للسلطات أن اعتقلت منتقدين على الانترنت خلال عمليات سابقة ضد القوات التركية في سوريا واتهمتهم ب"الدعاية الإعلامية الإرهابية".

وتنتقد جماعات حقوقية تضاؤل حرية التعبير في ظل حكم الرئيس رجب طيب اردوغان خاصة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 التي تلتها حملة قمع اعتقل خلالها عشرات آلاف المعارضين السياسيين.