شاهد.. جندي أمريكي يروي فظائع الجنود الأتراك شمال سوريا

الخميس 10 أكتوبر 2019 القوات التركية في سوريا متابعات_الخليج 365 كشف جندي أميركي لفوكس نيوز فظائع القوات التركية في سوريا.

وبدأت تركيا، أمس، عمليات عسكرية في مناطق شمال سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية. وأدى القصف إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين إضافة إلى نزوح الآف. Advertisements ويروي الجندي الأمريكي، في المقطع التالي، فظائع القوات التركية في الشمال السوري. وتحدث الجندي عن نقض تركيا لما كانت قد اتفقت عليه مع الأكراد. Twitter/ PublishCurate a story with Twitter What would you like to embed? Enter a Twitter URL جندي أميركي يكشف لفوكس نيوز فظائع #القوات_التركية في #سوريا pic.twitter.com/MSyavr7Smh — الحدث (@AlHadath) October 10, 2019 Get Widget That’s all we need, unless you’d like to set customization options. By embedding Twitter content in your website or app, you are agreeing to the Developer Agreement and Developer Policy. Copied! Paste this code directly into the HTML portion of your site, and you'll be good to go. Need more info? Check out our developer docs. Close الحدث ✔ @AlHadath جندي أميركي يكشف لفوكس نيوز فظائع #القوات_التركية في #سوريا Embedded video 64 11:30 AM - Oct 10, 2019 Twitter Ads info and privacy 56 people are talking about this © 2019 Twitter, IncAboutHelpTermsPrivacyCookiesBlogAdvertiseBusinessesMediaDevelopersTweetDeckPartners

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