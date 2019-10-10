الأكراد يتهمون تركيا بقصف سجن يضم عناصر داعش لمساعدتهم على الهروب

الخميس 10 أكتوبر 2019

القوات التركية

الخليج 365

قالت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا اليوم الخميس، تشرين الأول 10، 2019، إن تركيا قصفت سجن يضم مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية من أكثر من 60 دولة.



وذكرت الإدارة الكردية الذاتية أن ذلك بأنه محاولة واضحة لمساعدتهم على الفرار.

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هذا ولم يصدر تعليق بعد من تركيا حتى لحظة كتابة الخبر.

وأكدت الإدارة في بيان أن القصف استهدف مساء أمس الأربعاء جزءا من سجن جركين في مدينة القامشلي.

وتابع البيان أن هذه الهجمات على سجون تضم إرهابيين من التنظيم ستؤدي إلى كارثة قد لا يتمكن العالم من التعامل مع تبعاتها لاحقا.

ولم يكشف البيان تفاصيل أخرى.