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الخميس 10 أكتوبر 2019
تفاصيل الهجوم بسكين على وزير الأمن الإندونيسي
متابعات_الخليج 365
أصيب وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو، الخميس، بجروح في عملية طعن نفذها إرهابي تابع لتنظيم داعش في منطقة بانتن غربي البلاد.
وذكر المتحدث باسم الشرطة ديدي براسيتيو أن "شخصا اقترب من الوزير وهاجمه. وأصيب هو وقائد الشرطة المحلية بجروح".
ولفتت إلى أنه "تم توقيف رجل وامرأة، على خلفية الهجوم".
وأكد المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية ديدي براسيتيو الواقعة وأبلغ وسائل الإعلام بأن الجاني اعتُقل وأصيب أحد أفراد الشرطة. ولم يتسن الحصول على تفاصيل أخرى.
وأكدت وسائل الإعلام أن الوزير نقل إلى المستشفى.
وتعرضت إندونيسيا خلال السنوات الماضية لعدة هجمات إرهابية تبناها تنظيم داعش أو جماعات وأفراد تابعون له.
وكانت محكمة في إندونيسيا حظرت جماعة مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي تطلق على نفسها اسم "أنصار الدولة"، وذلك "لممارستها الإرهاب".
وأصدر القاضي عريس باونو لانجيج الحكم في محكمة بالعاصمة جاكرتا وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتجمع جماعة "أنصار الدولة" عناصر من المتعاطفين مع تنظيم داعش الإرهابي ولديها آلاف الأتباع في إندونيسيا.
وصدر حكم على زعيمها أمان عبدالرحمن بالإعدام، الشهر الماضي، لتدبيره من محبسه سلسلة هجمات دامية نفذها إرهابيون.
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