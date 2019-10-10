أعلن رئيس اتحاد نقابات الافران والمخابز في لبنان، ان كلفة الانتاج في المخابز والافران كبيرة، وجاءت اليوم مشكلة الدولار لتزيد الطين بلة،" وسأل في مؤتمر صحافي بعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد، "أن كيف نبيع باللبناني والتجار يطالبوننا بتسديد البضاعة بالدولار،" لافتا الى ان "الصرافين يصرفون الدولار ب 1600، فيما المصارف تمتنع عن اعطائنا دولارات".

وأكّد ان "لا يمكن ان نستمر بهكذا اوضاع،" مشددا على ان "الرغيف بمهب الريح والمسؤولون غير مكترثين بالأزمة التي يمر بها القطاع،" معلنا ان "نظرا لهذه الظروف الصعبة قررنا الاضراب بالتكاتف والتضامن، ونعطي مهلة للمسؤولين حتى نهار الاثنين، لحل الازمة، والا الاضراب".

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كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد نقابات المخابز هدد المسؤولين بالاضراب بدءا من الاثنين اذا لم يتجاوبوا مع المطالب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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