أرسلان من موسكو: العدوان التركي على سوريا قد يدخل المنطقة في فوضى

دان رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​ "العدوان السافر الذي يشنّه ​الجيش التركي​ على شمال ​سوريا​"، مؤكداً أنه "اعتداء على سيادة دولة عربيّة"، مؤكداً أن "هذه الخطوة تأتي نتيجة الإنقسامات العربية ومواقف بعض الدول المتخاذلة، ممّا جعل ​العالم​ أجمع ينظر إلينا كدول عربيّة بنظرة استخفاف وإن لم يتوقّف هذا العدوان اليوم قبل الغد، نكون قد دخلنا في المنطقة في المجهول وفي الفوضى التي لن يقدّر أحد خطورة ما يمكن أن تصل إليه".

وفي حديث له، دعا ارسلان الدول العربية إلى "التدخل والضغط مع ​المجتمع الدولي​ لوقف هذا العدوان، حيث أن سوريا التي واجهت المؤامرة الكونية على مدى 8 سنوات، لن تقف مكتوفة الأيدي بوجه أطماع العثمانيين"، مشدداً على "ضرورة عقد اجتماع ل​جامعة الدول العربية​ بحضور ممثل عن ​الجمهورية العربية السورية​ واتخاذ موقف موحد".