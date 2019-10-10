أسامة سعد يدين الغزو التركي للأراضي السورية شرق الفرات

دان الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ الغزو التركي للأراضي السورية شرق ​الفرات​، ودعا إلى انسحاب ​الجيش التركي​ من كل ​الأراضي السورية​، معتبراً الاحتلال التركي لأجزاء من ​سوريا​ تهديداً لاستقلال سوريا ووحدة أراضيها.

كما دان سعد الاحتلال الأميركي لمناطق في سوريا، وتعاون أحزاب كردية مع هذا الاحتلال، داعيا الى خروج ​القوات الأميركية​ من سوريا، ومطالباً الأحزاب الكردية المعنية بأخذ العبرة من التخلي الأميركي عنها، وبالعودة إلى حضن الوطن و​الدولة السورية​.

وشدد سعد على أن حماية وحدة سوريا واستقلالها ودورها تجاه القضايا العربية لا يمكن لها أن تقوم إلا على استعادة الدولة السورية لسيادتها على كل أراضيها، وإلا على قاعدة الحل السياسي الذي يحظى بتأييد ​الشعب السوري​ بعيداً عن التدخلات الخارجية.

ودعا سعد كل الحريصين على سوريا الى الوقوف بحزم ضد الغزو التركي، والاحتلال الاميركي، وإلى دعم مسيرة استعادة السيادة وترسيخ مسارالحوارالداخلي، بدءاً بإقرار ​الدستور​ الجديد، واعادة ​البناء​، وصولاً إلى ترسيخ الحل السياسي والوحدة الوطنية.

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