حسين: العدوان التركي على سوريا خرق للقانون الدولي

دان رئيس "الحركة الشعبية اللبنانية" النائب ​مصطفى حسين​، العدوان التركي على ​سوريا​ معتبرا انه "يشكل خرقا فاضحا للمواثيق الدولية والقانون الدولي". ورأى حسين أن "انتهاك سيادة أي دولة وخصوصا اذا كانت دولة عربية هو أمر مرفوض بالمطلق ولا يجوز السكوت عنه وترك الأمور لتشكل سابقة"، داعيا "​السلطات التركية​ الى مراجعة حساباتها والعودة الى ​سياسة​ صفر مشاكل التي كانت تنتهجها قبل الأزمة مع سوريا"، مشددا على وحدة الأراضي السورية وعلى أهمية عدم التدخل الخارجي فيها لتستعيد عافيتها وتبقى موحدة بعيدا عن أي أطماع أجنبية".

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