السيد: الفاسدون في قطاع الإتصالات من جميع الطوائف والمذاهب والسياسات

علق النائب ​جميل السيد​ في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ على لجنة التحقيق النيابية في فساد ​قطاع الإتصالات​، مشيرا الى أن "الفادسين في هذا القطاع يقولون أن خلفيات اللجنة مسيّسة، طائفية، مذهبية، شخصية وكل ذلك ليحموا أنفسهم، لكنهم من جميع ​الطوائف​ والمذاهب والسياسات"، معتبرا أن "​المجلس النيابي​ أمام إختبار، إمّا إلى جانب الشعب أو في صَفّ الفاسدين، وأنتم الناس تابعوا".

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