قيومجيان: لن نسير بموازنة من دون اصلاحات وهذه الموازنة اسوأ من السابقة

اشار وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "لن نسير بموازنة من دون اصلاحات واجراءات فورية، وهذه ​الموازنة​ اسوأ من السابقة".

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