استمعت اللجنة الفرعية المكلفة درس زراعة القنب الى عرض لدراسة علمية من قبل الإختصاصية ميرنا صبرا التي أثبتت فيها الدراسة استعمال ​الحشيشة​ لمحاربة ​الأمراض​ السرطانية وخاصة لقتل الخلايا السرطانية، وتابعت اللجنة القراءة الأخيرة اقتراح قانون الترخيص لزراعة القنب للإستخدام الطبي.

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كانت هذه تفاصيل خبر لجنة فرعية تابعت القراءة الأخيرة لاقتراح قانون الترخيص لزراعة القنب للإستخدام الطبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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