الشيخ قبلان طالب بالاسراع بانجاز موازنة 2020: نحذر من استهداف الطبقات الفقيرة

طالب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، الحكومة اللبنانية بـ"الاسراع في انجاز موازنة العام 2020 لتكون هذه الموازنة جاهزة لمناقشتها واقرارها في المجلس النيابي في مواعيدها الدستورية"، محذرا من "استهداف الطبقات الفقيرة في الموازنة من خلال فرض رسوم جديدة تطالهم وعدم المس بالحقوق المكتسبة للموظفين والمتقاعدين، فاذا ارادت الحكومة النهوض بالاقتصاد الوطني فما عليها الا الانطلاق بالاصلاح الاقتصادي والاداري مع مفعول رجعي لاسترداد المال العام المنهوب في الصفقات المشبوهة والاعتداءات على الاملاك العامة وفتح ملفات الفاسدين والمرتشين والمحتكرين ولصوص المال العام ليكون هذا المال في خدمة المواطنين من خلال دعم القطاع الصحي والتربوي بما يخفف عن المواطنين المنهكين من تردي الاوضاع المعيشية".
وفي بيان له، شدد قبلان على "ضرورة الاسراع في عمليات استخراج النفط من ارض وبحر لبنان، ولاسيما ان المؤشرات ايجابية في وجود كميات ضخمة من الثروات النفطية التي تنعش الاقتصاد اللبناني، فالنفط اللبناني امل اللبنانيين للتخلص من الازمات الاجتماعية والاقتصادية"، مطالباً بـ"ان تنصب الجهود لاستخراج الذهب الاسود من ارض ومياه ولبنان بما يقطع الطريق على الصهاينة في سرقة نفط لبنان في المنطقة البحرية التي تحتلها سواء في مياه لبنان او فلسطين".
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