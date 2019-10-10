لجنة الشباب والرياضة بحثت معاناة القطاع الرياضي

بحثت لجنة الشباب والرياضة بالمعاناة التي يعاني منها القطاع الرياضي وتحديدا كرة السلة.
ولفت رئيس اللجنة النائب سيمون أبي رميا الى "أننا جميعا نعرف أن المةوازنة التي أقرت تحمل توجها بإتجاه التقشف المالي"، مشيرا الى أن "هناك تهديدا بألا يكون هناك مشاركة من قبل المنتخبات الوطنية بالفئات العمرية المختلفة بالبطولات العربية أو الاقليمية أو الدولية، وتهديد لبطولة الدوري اللبناني".
وأوضح "أننا إستمعنا من رئيس الإتحاد الى الهموم التي تعيشها لعبة كرة السلة"، مؤكدا "ضرورة وجود خطة طارئة لمواجهة الحالة الكارثية التي تعيشها اللعبة والرياضات الأخرى"، مبينا أنه "سيتم التواصل مع وزير الرياضة ووزير الإتصالات والاتحادات واللجنة الأولومبية لوضع خطة طائرة لانقاذ اتحاد كرة السلة".
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