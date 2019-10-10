المستقبل يناشد وزارة الثقافة الاسراع بالبت بموضوع توسعة مسجد عبد الرحمن بن عوف براس النبع

ناشد منسق عام ​بيروت​ في "​تيار المستقبل​" سامر سوبره في تصريح له، "​وزارة الثقافة​ الاسراع بالبت بموضوع توسعة مسجد عبد الرحمن بن عوف في منطقة ​راس النبع​ ببيروت، لاسيما وان المبنى المنوي هدمه لانجاز اعمال التوسعة غير مصنف ضمن الأبنية الأثرية ورغم مراجعاتنا المتكررة للحصول على إذن البدء بأعمال التوسعة من اللجنة المنتدبة من قبل الوزارة والتي قامت بالكشف على المكان، فإننا لم نحصل حتى الساعة على الإذن ببدء العمل".

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