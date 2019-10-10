طابع بريدي تذكاري باليوبيل الـ 125 لمدرسة القلب الاقدس فرير الجميزة

أعلنت وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد انها ستضع في التداول، بالتنسيق مع شركة ليبان بوست، الطابع البريدي التذكاري: اليوبيل ال 125 لمدرسة القلب الاقدس فرير - الجميزة، من فئة الف ليرة، وعددها 30 الف طابع. وحدد تاريخ وضعه في التداول في 26/10/2019.
وأشارت الى انه يجري بيع هذا الطابع في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول.
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