طابع بريدي تذكاري باليوبيل الـ 125 لمدرسة القلب الاقدس فرير الجميزة

أعلنت ​وزارة الاتصالات​ - المديرية العامة للبريد انها ستضع في التداول، بالتنسيق مع شركة ​ليبان بوست​، الطابع البريدي التذكاري: اليوبيل ال 125 لمدرسة القلب الاقدس فرير - ​الجميزة​، من فئة الف ليرة، وعددها 30 الف طابع. وحدد تاريخ وضعه في التداول في 26/10/2019.

وأشارت الى انه يجري بيع هذا الطابع في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول.

