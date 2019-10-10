ظريف: من الممكن تحقيق الأمن في الخليج عبر الحوار بين دول المنطقة

اكد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ انه "من الممكن تحقيق ​الأمن​ للخليج عبر الحوار بين دول المنطقة، ومنها ​السعودية​، وبدون تدخل خارجي"، لافتاً إلى أن "منطقتنا بحاجة إلى الحوار الداخلي أكثر من الميل نحو كيل الاتهامات والتنافس التسليحي وتكديس الأسلحة"، مشيرا إلى أنه "مع تضاعف التهديدات اليوم، فإن ​طهران​ تستشعر ضرورة تحقيق الحوار في المنطقة أكثر من أي وقت مضی، وترى أن الحفاظ على أمن المنطقة هو مسؤولية جماعية لكل الدول الموجودة فيها".

ولفت إلى أن "مصير شعوب المنطقة، قد ارتبط وتشابك بعضه ببعض، وأن الأمن لا يمكن تجزئته وتفكيكه، فإما أن ينعم الجميع بالأمان أو أن ينحرم الجميع منه"، مشيراً إلى أن "استتباب الأمن والاستقرار عبر التعاون والتعامل ​البناء​ بغية ضمان التواصل مع الأسواق الدولية، يعتبر ضرورة لا مناص منها في منطقة هرمز".

وأشار إلى أنه "علی هذا الأساس تم طرح "مبادرة هرمز للسلام" بمشاركة السعودية، ​العراق​، ​سلطنة عمان​، ​الإمارات​، ​الكويت​، قطر، ​البحرين​ وإيران، وهي دول تتمتع بالإمكانيات اللازمة لتحقيق الأمن الشامل في المنطقة عن طريق الحوار الإقليمي الداخلي".