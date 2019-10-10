خارجية ألمانيا دعت تركيا لوقف عمليتها بسوريا: تهدد بعودة جديدة لداعش

دعت ​وزارة الخارجية الألمانية​، ​تركيا​ إلى وقف عمليتها فورا في ​سوريا​، محذرةً من "كارثة إنسانية وموجة لجوء جديدة جراء العملية التركية"، مشيرةً إلى ان "العملية التركية تهدد بعودة جديدة لتنظيم "داعش" الارهابي".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع فصائل مسلحة مدعومة من ​تركيا​ عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي ​سوريا​، لتطهيرها من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا.