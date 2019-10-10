خارجية إيران دعت تركيا لوقف عمليتها العسكرية وسحب قواتها من سوريا

دعت ​وزارة الخارجية الإيرانية​، ​تركيا​ إلى وقف عمليتها العسكرية بشكل عاجل وسحب ​القوات​ من ​الأراضي السورية​، معربةًعن قلقها "إزاء الوضع الإنساني والمخاطر على المدنيين من العمل العسكري التركي داخل سوريا".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع فصائل مسلحة مدعومة من ​تركيا​ عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي ​سوريا​، لتطهيرها من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا.