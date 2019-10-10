النشرة: وصول دفعات من النازحين السوريين الى سوريا عبر معبر المصنع

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن وصول دفعات من ​النازحين السوريين​ الى سوريا عبر معبر ​المصنع​ - ​جديدة يابوس​، مشيرا الى أنه من المتوقع عودة قرابة الف نازح من ​لبنان​ الى سوريا عبر المعابر السورية الى قراهم وبلداتهم بعد عودة الامان اليها واعادة تاهيلها وتخديمها، وتقدم ​السلطات السورية​ للعائدين ​مساعدات​ ورعاية طبية بالاضافة الى تسوية اوضاع المخالفين.

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