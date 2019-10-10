سانا: لا صحة للأخبار التي تتحدث عن استهداف مطار القامشلي الدولي

اكدت وكالة ​الانباء​ السورية "سانا" انه لا صحة للأخبار التي تتحدث عن استهداف ​مطار القامشلي​ الدولي. واشارت الى ان قوات النظام التركي تعتدي بالصواريخ على بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

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