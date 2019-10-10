قوات سوريا الديمقراطية أعلنت أن قواتها أحبطت الهجوم التركي في ريف الحسكة

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية - قسد" عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن قواتها "تصدت لمحاولة توغل بري للجيش التركي في محور تل حلف وعلوك بريف الحسكة الشمالي الغربي"، مشيرة الى أنها أفشلت أيضاً "محاولات التسلل من محور مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي التي رافقها قصف عشوائي مستهدفاً مناطق المدنيين وممتلكاتهم على طول الشريط الحدودي".
كما أعلنت "قسد" عن تصدي "قوى الأمن الداخلي الكردي" (الأسايش) لمسلحين ينتمون لداعش شنّوا هجوماً على المدنيين في قرية التويمية جنوب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.
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