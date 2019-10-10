قوات سوريا الديمقراطية أعلنت أن قواتها أحبطت الهجوم التركي في ريف الحسكة

أعلنت "​قوات سوريا الديمقراطية​ - قسد" عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن قواتها "تصدت لمحاولة توغل بري للجيش التركي في محور تل حلف وعلوك بريف ​الحسكة​ الشمالي الغربي"، مشيرة الى أنها أفشلت أيضاً "محاولات التسلل من محور مدينة ​تل أبيض​ بريف ​الرقة​ الشمالي التي رافقها قصف عشوائي مستهدفاً مناطق المدنيين وممتلكاتهم على طول الشريط الحدودي".

كما أعلنت "قسد" عن تصدي "​قوى الأمن الداخلي​ الكردي" (الأسايش) لمسلحين ينتمون لداعش شنّوا هجوماً على المدنيين في قرية التويمية جنوب مدينة ​رأس العين​ بريف الحسكة الشمالي الغربي.