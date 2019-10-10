إصابة وزير الأمن الإندونيسي بجروح في عملية طعن نفذها "متطرف"

أصيب وزير ​الأمن​ الإندونيسي ويرانتو، بجروح في ​عملية طعن​ نفذها "متطرف بايع ​تنظيم داعش​" في منطقة بانتن كما أعلن المتحدث باسم ​الشرطة​.

وذكر ان "شخصا اقترب من الوزير وهاجمه، وتمّ توقيف رجل وامرأة، على خلفية الحادثة". وقد أصيب ويرانتو وقائد الشرطة المحلي بجروح.

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