وسائل إعلام ألمانية: انفجار قرب مطار لينز بالنمسا وإصابة شخصين بجروح بليغة

أفادت قناة "N-TV" الألمانية بوقوع ​انفجار​ بالقرب من مطار لينتس ب​النمسا​، ما أسفر عن إصابة شخصين اثنين بجروح بليغة. وقالت الشرطة النمساوية في بيان لها، إن خمسة أشخاص أصيبوا في الانفجار، بينهم اثنان في حالة خطرة.

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