خارجية كوريا الشمالية تهدد باستئناف تجاربها النووية والصاروخية

هددت وزارة خارجية كوريا الشمالية بـ"استئناف تجاربها النووية والصارخية بعيدة المدى"، معتبرة أن "الإدانات الخارجية لتجاربها استفزازًا خطيرًا"، معربةً عن "معارضتها الشديدة لإدانة الدول الأوروبية العضو في مجلس الأمن الدولي لتجارب بيونغ يانغ الصاروخية الأخيرة".
ولفتت إلى انه "لصبرنا حدود وتلك الإدانة تدفعنا لإعادة النظر فيما إذا كنا سنحافظ على خطوات نزع السلاح التي شرعنا فيها لبناء الثقة مع الولايات المتحدة".
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