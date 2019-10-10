خارجية كوريا الشمالية تهدد باستئناف تجاربها النووية والصاروخية

هددت ​وزارة خارجية​ ​كوريا الشمالية​ بـ"استئناف تجاربها النووية والصارخية بعيدة المدى"، معتبرة أن "الإدانات الخارجية لتجاربها استفزازًا خطيرًا"، معربةً عن "معارضتها الشديدة لإدانة الدول الأوروبية العضو في ​مجلس الأمن الدولي​ لتجارب ​بيونغ يانغ​ الصاروخية الأخيرة".

ولفتت إلى انه "لصبرنا حدود وتلك الإدانة تدفعنا لإعادة النظر فيما إذا كنا سنحافظ على خطوات نزع ​السلاح​ التي شرعنا فيها لبناء الثقة مع ​الولايات المتحدة​".