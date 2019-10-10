إطلاق سراح الصحافية الروسية الموقوفة في إيران









اسماء السيد - موسكو: أعلنت الممثلية الروسية في طهران على حسابها على تويتر أن الصحافية الروسية يوليا يوزيك التي أوقفت الأسبوع الماضي في إيران بسبب علاقات مفترضة مع الاستخبارات الروسية، أفرج عنها وعادت ليل الأربعاء الخميس إلى موسكو.

وقالت الممثلية الروسية "بعد جهود وزارة الخارجية والسفارة في طهران، اتخذ الجانب الإيراني قرار الإفراج عن المواطنة الروسية يوليا يوزيك".

واضافت أن الصحافية البالغة من العمر 38 عاما "بصحة جيدة وعلى ما يرام".

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وقد عادت في رحلة ليلية لشركة الطيران "ايروفلوت" إلى موسكو. وكتب بوريس بويتسيخوفسكي الذي قالت وسائل الإعلام إنه زوجها السابق، على صفحته على فيسبوك أنها وصلت إلى العاصمة الروسية.

وكانت روسيا استدعت في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر السفير الايراني في موسكو للحصول على توضيحات بشأن اعتقال الصحافية قبل يومين. وقالت وزارة الخارجية الروسية حينذاك إن ممثل طهران تعهد بإطلاق سراحها قريبا.

وذكرت سفارة روسيا في طهران أن الصحافية "اتهمت بالعمل لحساب أجهزة الأمن الاسرائيلية".

وكانت الصحافية يوزيك عملت مع عدة وسائل إعلام بينها النسخة الروسية من مجلة "نيوزويك" الأميركية. كما الفت كتابا عن مأساة احتجاز الرهائن في بيسلان في أوسيتيا الشمالية في 2004 التي أسفرت عن مقتل أكثر من 330 شخصا بينهم 186 طفلا.