





اسماء السيد - جاكرتا: أصيب وزير الأمن الأندونيسي ويرانتو الخميس بجروح في عملية طعن نفذها "متطرف بايع تنظيم الدولة الإسلامية" في منطقة بانتن كما أعلن المتحدث باسم الشرطة. وقال ديدي براسيتيو "اقترب شخص منه وهاجمه. وأصيب ويرانتو وقائد الشرطة المحلي بجروح" مشيرا إلى توقيف رجل وامرأة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة وزير الأمن الأندونيسي بجروح في عملية طعن نفذها "متطرف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.