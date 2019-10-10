بعد احتجاز دام أسبوعا.. إيران تفرج عن الصحفية الروسية

وأضافت السفارة: "نتيجة لجهود مشتركة لوزارة الخارجية الروسية والسفارة الروسية في طهران، اتخذ الجانب الإيراني قرارا بإطلاق سراح المواطنة الروسية يوليا يوزيك".
وبحسب السفارة، فقد سافرت يوزيك عائدة إلى موسكو صباح الخميس. وكشفت طهران، في وقت سابق، أن سبب إيقاف الصحفية الروسية يتعلق بمخالفتها لتأشيرة الدخول، ولا علاقة له بالتجسس.
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وكانت السفارة الروسية في طهران قد ذكرت أن يوزيك وصلت إلى طهران في 29 سبتمبر الماضي بدعوة خاصة، وتم حجز جواز سفرها في المطار لأسباب غير معروفة، وفي الثاني من أكتوبر تم اعتقالها في فندق إقامتها بالعاصمة الإيرانية.
وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الجمعة الماضي، أن الوزارة استدعت السفير الإيراني لدى موسكو مهدي سنائي، إلى مبنى الخارجية، على خلفية احتجاز الأمن الإيراني للصحفية الروسية، لاستيضاح ملابسات الموقف وضمان حقوق المواطنة الروسية.
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