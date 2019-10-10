شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مايسة عطوة: تركيا تعتدى على سوريا بتواطؤ دولي..ونطالب بوقفة حاسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الاعتداء التركي على الأراضي السورية، أمر غير مقبول ويعكس طمعا تركيا في احتلال جزء من الأراضي السورية.

وأكدت مايسة عطوة، في بيان لها اليوم، أن القوات التركية المعتدية، استباحت الشعب الأعزل فى شمال سوريا تحت قصف الطيران والمدافع والصواريخ، منتقدة تواطؤ المجتمع الدولي في هذا الجرم.

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وشددت على أن العدوان التركي على الشعب السوري والأرض العربية، يستوجب تدخل دولي حاسم وسريع لإدانته وإيقافه، لحماية الشعب السوري.

وطالبت النائبة بضرورة تدخل الجامعة العربية وأداء دورها فى حماية الشعوب العربية من أى اعتداء خارجى، ووقف أطماع تركيا في الوطن العربي.