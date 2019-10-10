شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.."قطريليكس": غضب شعبى فى الدوحة بسبب حرمان المواطنين من الوظائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت منصة قطريليكس المتخصصة فى فضح النظام القطرى فيديو يكشف تزايد حجم الغضب داخل قطر بسبب حرمان شباب الدوحة من الوظائف الحكومية ،حيث أشارت إلى أن هذا الأمر ادى إلى زيادة نسبة البطالة فى قطر .

وأوضح الفيديو أن هناك حالة عزوف من جانب القطريين عن العمل داخل البلاد ،ولفت الى تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعى مع الأزمة ،ومطالبتهم للجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الحاسمة .

ونقل الفيديو إتهامات لشركة قطر للبترول بالاعتماد على المحسوبية فى الوظائف ،وأن الشركة المحلية باتت ملكية خاصة لمديرها ،كما اشار على استياء المواطنين من القوانين المنظمة للقطاع الخاص فى الدوحة.