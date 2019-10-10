شكرا لقرائتكم خبر عن 9 حالات يترتب عليها نقل التكليف برعاية ذوى الإعاقة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة 9 حالات يجوز وفقا لأى منها نقل التكليف بالقيام برعاية شخص ذى إعاقة أو أكثر إلى شخص آخر، وفيما يلى نذكر هذه الحالات بالتفصيل: 1. وفاة الشخص القائم بالرعاية. 2. عدم قدرة القائم بالرعاية على القيام بشئون الرعاية للشخص ذى الإعاقة. 3. الحكم بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4. إدراج القائم بالرعاية فى قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. Advertisements 5. تغيير محل إقامة الشخص القائم بالرعاية. 6. الطلاق البائن بين الزوجين حال كان أحدهما هو القائم برعاية الآخر. 7. تغيير القائم بالرعاية بموجب قرار من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى أو بموجب حكم من المحكمة. 8. رغبة الشخص ذى الإعاقة في تغيير القائم بالرعاية. 9. رغبة الشخص القائم بالرعاية التنازل عن القيام بالرعاية إلى شخص آخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 9 حالات يترتب عليها نقل التكليف برعاية ذوى الإعاقة.. اعرفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.