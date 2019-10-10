سلمى رشيد تضع مولودها ببلاد العم سام

وضعت الفنانة المغربية، سلمى رشيد، قبل يومين، في الولايات المتحدة الأمريكية، مولودها الأول، الذي اختارت له اسم يانيس.
وحرصت سلمى رشيد على الابتعاد عن وسائل التواصل في هذه الفترة، ولم تنشر أي شيء عن ولادة طفلها، لكن برنامج “هاشتاغ بيناتنا” على قناة “ميدي 1 تيفي” كشف الأمر.
وغادرت سلمى المغرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل أسابيع، واختارت وضع مولودها هناك، وهو ما سيمنحه الجنسية الأمريكية.
سلمى رشيد أقامت قبل مغادرتها المغرب حفلا بمناسبة اختيار اسم ابنها، حضره أصدقاؤها، والمقربون منها.
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