اختيار بوفون سفيرًا للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة

أعلن الإيطالي جيانلويجي بوفون، حارس مرمى نادي يوفنتوس لكرة القدم، عن انضمامه كسفير للنوايا الحسنة ضمن برنامج الغذاء العالمي.

وذكر بوفون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “يسرني ويشرفني أن أعلن عن انضمامي كسفير للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة في برنامج الغذاء العالمي.

وسبق لبوفون / 41 عامًا/ أن فاز بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده عام 2006، في البطولة التي أقيمت في ألمانيا، كما أنه حصل على لقب بطولة الدوري الإيطالي تسع مرات مع فريقه الحالي يوفنتوس.

وكان بوفون لعب الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث شارك في 25 مباراة بكل البطولات وحصل على لقب الدوري الفرنسي.