جماعة طنجة تبيع أملاكها العقارية وشركة العمران المستفيد الأكبر-وثيقة

تتجه جماعة طنجة في دورة أكتوبر الجاري، إلى بيع أملاك جماعية عبارة عن أراض غير محفظة للخواص، بمبالغ مالية تقدر بمليار سنتيم، بعد المصادقة عليها خلال دورة المجلس الجماعي.

وبحسب تقرير لجنة التعمير بجماعة طنجة، فإن شركة العمران ستستفيد من أزيد من نصف البقع الأرضية التي تقدر بـ 18 ألف متر مربع، الموزعة على كل من حي “البرانص” و”طنجة البالية” و”الركايع” و”السانية”، فيما سيتم تفويت باقي الأراضي المتواجدة في حي “بني مكادة” و”عزيب الحاج قدور” و”الركايع”، لفائدة أحد الخواص.

وأوصت اللجنة بالمصادقة على هذه النقطة التي ستوفر موارد مالية مهمة للجماعة، داعية للاستمرار في القيام بمثل هذه العمليات.

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