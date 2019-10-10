بعد يوم من تنصيب الحكومة.. الوزراء يتسلمون مهامهم

بعد إخراج النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني، يستعد الوزراء لتولي مهامهم الجديدة، انطلاقا من اليوم الخميس.

وفي ذات السياق، أعلنت عدد من القطاعات الحكومية، عن برمجة مراسيم تسليم السلط، بين الوزراء القدامى والجدد، اليوم الخميس.

وينتظر أن يسلم صباح اليوم الخميس، محمد يتيم، مهام وزير الشغل والإدماج المهني لزميله في الحزب محمد أمكراز، كما أن التجمعي محمد أوجار، سيسلم اليوم مهام وزير العدال للاتحادي محمد بن عبد القادر، والتجمعي رشيد الطالبي العلمي سيسلم مهام وزارة الشباب والرياضة لحسن بعبيابة، والذي سيحمل كذلك مسؤولية قطاع الثقافة ومهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة.

يشار إلى أنه بعد أشهر من توجيه الملك محمد السادس دعوته لتعديل حكومي، خرجت أمس الأربعاء، النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني، بـ23 وزيرا، تسعة من المستقلين، وستة وجوه جديدة، وأربع نساء.