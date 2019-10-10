طقس الخميس.. سحب منخفضة مع أمطار خفيفة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة نسبيا،خلال الليل و الصباح، فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية و الوسطى حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية.

وستتمرکز سحب منخفضة كثيفة فوق الواجهة المتوسطية مع نزول أمطار جد خفيفة محليا ، مع مرور سحب عابرة وكثيفة نسبيا فوق أقصى جنوب البلاد مصحوبة ببعض القطرات المطرية الضعيفة و المتفرقة .

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بالمرتفعات وقليلة السحب إلى أحيانا غائمة بباقي جهات المملكة، فيما سيكون الطقس حارا نسبيا على العموم بالسهول الداخلية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة و ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد و جنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب من الشمال و أحيانا من الغرب بالسهول الشمالية و الوسطى، وشمالية و أحيانا متقلبة الاتجاه فيما تبقى من أرجاء البلاد.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 13 درجة بالمرتفعات و الهضاب العليا الشرقية ، وما بين 21 و 26 درجة بشرق و جنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة وستكون ما بين 14 و 20 درجة عموما بباقي المناطق .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و 28 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية و بالقرب من السواحل، وما بين 28 و 34 درجة بالسايس والسهول الشمالية و الوسطى وهضاب الفوسفاط و والماس والسفوح الجنوبية الشرقية و السهول الواقعة غرب الأطلس ومنطقة سوس و الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 34 و 36 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا الى قوي الهيجان بين طنجة وطرفاية ،وقليل الهيجان الى هائج بالجنوب.