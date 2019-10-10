إصابة عضلية تبعد رامسي عن تصفيات يورو 2020

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرح الاتحاد الويلزي لكرة القدم يوم أمس، الأربعاء، أن لاعب الوسط في نادي يوفنتوس الإيطال، آرون رامسي، الذي لا يزال يتعافى من إصابة عضلية، سيغيب عن المواجهة، التي ستقام على ملعب سلوفاكيا اليوم الخميس في التصفيات المؤهلة لبطولة اوروبا لكرة القدم 2020.

ولم يشارك رامسي مع فريقه يوفنتوس في الفوز 2-1 على انتر ميلان في الدوري الإيطالي الأحد الماضي لكنه كان بين البدلاء. وقال مدرب نادي يوفنتوس، ماوريتسو ساري، إنه فضل عدم الدفع باللاعب كإجراء احترازي بعد أن شعر بألم في عضلة الفخذ حين كان يجري بعض تدريبات الإحماء بين الشوطين.

ولن يسافر لاعب أرسنال السابق مع منتخب بلاده إلى ترنافا وذكر مسؤولو منتخب ويلز يوم الأربعاء أنهم يأملون في عودته قبل المباراة التالية أمام الضيفة كرواتيا يوم الأحد.

وقال رايان جيجز مدرب ويلز للصحفيين "أمامه فرصة حتى يوم الأحد. شعر بشد خفيف في العضلة الضامة منذ يوم الأحد الماضي".