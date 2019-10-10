بسمة طبعون: اعتقال مشتبهين بجريمة قتل سعدي وبشكار في جنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة التابعة لها، الليلة الماضية، مشتبهين من سكان منطقة الجليل في مدينة جنين، بشبهة التورط في جريمة القتل التي سقط ضحيتها إبراهيم سعدي وبيان بشكار، في حفل الزفاف الذي أقيم في بلدة بسمة طبعون قبل ثلاثة أسابيع.

وبالإضافة إلى المشتبهين الرئيسيين، اعتقلت الشرطة مشتبهين آخرين مكثا معهما، يشتبه بتقديمهما المساعدة للمشتبهين المركزيين بالهروب بعد اقتراف الجريمة.

ووفقا للشرطة، هرب المشتبهان الرئيسيان منذ ارتكاب الجريمة إلى الضفة الغربية. وفي وقت مبكر من صباح اليوم، داهم عناصر الوحدات الخاصة إحدى الشقق السكنية في جنين، واقتحموها، واعتقلوا المشتبهين وهما نائمان، كما اعتقلوا والد أحد المشتبهين وشخصا آخر مكث في الشقة.