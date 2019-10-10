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كفر قاسم: الشرطة تدعي العثور على سلاح وذخيرة داخل مدرسة

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الشرطة اليوم، الخميس، أنها ضبطت أسلحة وذخيرة داخل مدرسة في مدينة كفر قاسم، الأسبوع الجاري.

ووفقا لادعاء الشرطة فإن عناصرها وصلوا، الأسبوع الجاري، إلى إحدى المدارس في كفر قاسم، وخلال التفتيش في المكان، تم العثور على مسدس 45 ملم وفيه رصاصة، مشط ذخيرة، ذخيرة 45 ملم، 3 قناني بحجم لتر واحد مليئة بالرصاص من فئة 5.56 ملم، و6 أمشاط ذخيرة لسلاح M16.

وتتواصل أعمال العنف والجريمة في المجتمع العربي رغم الحراك الجماهيري الرافض لمظاهر العنف والجريمة، والاحتجاج المتواصل في مختلف البلدات العربية، على تواطؤ الشرطة مع العنف والجريمة وفوضى السلاح.

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وتحاول الشرطة التغطية على تواطئها مع العنف والجريمة من خلال نشرها بيانات عديدة عن اعتقال مشتبهين في جرائم إطلاق نار وضبط أسلحة وذخيرة في بلدات عربية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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