تراجع عقود النفط بسبب التصريحات الأميركية السلبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تراجعت أسعار عقود النفط الآجلة في التعاملات الصباحية، الخميس، متأثرة ببيانات سلبية، بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة صعدت الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 4 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، بواقع 2.9 مليون برميل.
وبحلول الساعة 9:25 بتوقيت القدس، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم كانون أول/ ديسمبر بنسبة 0.24 بالمئة أو 14 سنتا إلى 58.20 دولارا للبرميل.
كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط، تسليم تشرين ثاني/ نوفمبر، بنسبة 0.23 بالمئة أو 12 سنتا إلى 52.47 دولارا للبرميل.
ودفعت تصريحات إيجابية للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن احتمالية التوصل لاتفاق تجاري بين بلاده والصين، أسعار النفط العالمية نحو الهبوط.
وتنطلق في وقت لاحق اليوم، جولة جديدة من المباحثات التجارية بين البلدين في واشنطن العاصمة، تستمر حتى غد الجمعة، في محاولة لوضع حد لأكثر من 16 شهرا من التوترات التجارية.
وتعتبر الولايات المتحدة أكبر منتج ومستهلك للنفط الخام في العالم، بينما تعتبر الصين أكبر مستورد للخام في العالم، بمتوسط 9.5 ملايين برميل يوميا.
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