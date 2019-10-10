شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بدء أعمال اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون في مسقط والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 دقائق - 12:32 مساءً, 10 أكتوبر 2019 م بدأت في مسقط اليوم أعمال اجتماع اللجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويهدف الاجتماع إلى تحقيق المزيد من خطوات مسيرة التعاون العسكري القائم بين دول المجلس من أجل إضافة مكاسب أخرى من تلك التي حققتها ولا تزال تحققها وتعزيزها بما يخدم منظومة العمل العسكري الخليجي المشترك ترجمة للتوجهات والأهداف السامية التي يتطلع إليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.

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