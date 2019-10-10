استولى مساء الاثنين لص على ساعة رجل أعمال يحمل الجنسية الفرنسية اليابانية المزدوجة تقدر قيمتها بحوالي 800 ألف يورو (878 ألف دولار) بينما كان يدخن سيجارة أمام نزل في شارع الشانزليزيه بالدائرة الثامنة الباريسية.
وأضافت الصحيفة نقلا عن صحيفة لوباريسيان أن لصا هاجم رجل الأعمال الضحية البالغ من العمر 30 سنة في حدود الساعة التاسعة من مساء الاثنين الماضي، ونشل ساعته اليدوية ثم لاذ بالفرار دون أن يتفطن إلى أنه فقد هاتفه المحمول خلال الحادثة.
وكانت شرطة مكافحة الجرائم قد تلقت بلاغ السرقة وتثبتت من القيمة المالية للساعة المسروقة في مناسبتين بعد الاستماع إلى الضحية.
كانت هذه تفاصيل خبر لص غبي... فقد هاتفه أثناء سرقة بقيمة 878 ألف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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