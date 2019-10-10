الداخلية تعلن اعتقال خمسة من 'داعش' في الموصل

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن اعتقال خمسة من "داعش" في الموصل.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية ومعلومات دقيقة وتعاون المواطنين القى القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الارهابية اثنان منهم كانا يعملان فيما يسمى بالحسبة والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة عصابات داعش الارهابية على مدينة الموصل".

واضاف انه "تم القبض عليهم في مناطق واحياء (الجامعة وعدن والنهضة والزهراء) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".