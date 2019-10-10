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غالباً ما ترتدي المراهقة النظارات الشمسية لولعها باتباع الموضة، كنوع من الإكسسوار الذي يزيد من أناقتها خلال حضورها الدراسي بالجامعة أو المدارس.
لكن أشعة الشمس فوق البنفسجية تُشكّل أيضًا تهديدًا لعيني المراهقة، حيث كشفت دراسة متخصصة عن أن الأشعة فوق البنفسجية يُمكن أن تلحق الضرر بالبروتينات في عدسة العين، ومع مرور الوقت يمكن أن يؤدي هذا الضرر إلى زيادة خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، مما يضعف الرؤية.
مخاطر عدم ارتداء النظارات الشمسية
وهناك أدلة على أن الأشعة فوق البنفسجية تُحدث تلفاً قد يزيد من خطر إصابة الشخص بالتنكس البقعي، وهو أحد الأسباب الرئيسية للعمى المرتبط بالعمر، كما أن التعرض لأشعة الشمس يرتبط أيضاً بسرطان العين وشكل من أشكال الإصابات القصيرة الأمد التي تشبه حروق الشمس وتسمى التهاب الشعيرات الضوئية، والتي يمكن أن تُسبّب العمى الموقت أو الرؤية غير الواضحة.
وتزداد مخاطر تلف العين بالشمس بصورة أكبر في أوقات معينة من النهار وفي ظروف مختلفة، فالمياه والثلوج والسيارات في المسرب المقابل كلها يمكن أن تعكس الضوء إلى العينين، وقضاء بعض الوقت على متن قارب أو في منطقة مليئة بالثلج أو في سيارة في يوم مشمس يعني وصول جرعة مضاعفة من الأشعة فوق البنفسجية، وتعرّض العيون للشمس قد يكون أيضاً غير مباشر مثل الضوء المنعكس من مياه البحر.
إنّ ارتداء النظارات الشمسية يمكن أن يحمي عينيك من ذلك، لكن تذكّري أن اختيار النظارة أمر مهم جدًا، فلون العدسات وإلى أي حد هي داكنة لا يهم، لكن الأكثر أهمية هو أن تحجب النظارات الشمسية 100٪ من الأشعة فوق البنفسجية.
لذا عليك البحث عن علامة الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، والتي تكون على شكل ملصق صغير على طرف النظارة.
عليك أيضًا أن تهتمي بحجم العدسات، فكلما كان حجم العدسات أكبر، كان ذلك أفضل، فالنظارات الشمسية الكبيرة تحجب الأشعة فوق البنفسجية أكثر من الصغيرة، والنظارات الواقية من الأشعة فوق البنفسجية توفر الحماية الكاملة.
ومن الأفضل عدم استخدام النظارات الشمسية قبل العاشرة صباحًا، فأشعة الشمس حتى ذلك الوقت ليست قوية لتسبب الكثير من الضرر، وتعريض العين للضوء الطبيعي يمكن أن يساعد في ضبط "الساعة الداخلية للجسم".
كانت هذه تفاصيل خبر النظارات الشمسية ضرورة للمراهقات لحماية العين.. وهكذا تختارينها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.