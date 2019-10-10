النظارات الشمسية ضرورة للمراهقات لحماية العين.. وهكذا تختارينها!

غالباً ما ترتدي المراهقة النظارات الشمسية لولعها باتباع الموضة، كنوع من الإكسسوار الذي يزيد من أناقتها خلال حضورها الدراسي بالجامعة أو المدارس.

لكن أشعة الشمس فوق البنفسجية تُشكّل أيضًا تهديدًا لعيني المراهقة، حيث كشفت دراسة متخصصة عن أن الأشعة فوق البنفسجية يُمكن أن تلحق الضرر بالبروتينات في عدسة العين، ومع مرور الوقت يمكن أن يؤدي هذا الضرر إلى زيادة خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، مما يضعف الرؤية.

مخاطر عدم ارتداء النظارات الشمسية وهناك أدلة على أن الأشعة فوق البنفسجية تُحدث تلفاً قد يزيد من خطر إصابة الشخص بالتنكس البقعي، وهو أحد الأسباب الرئيسية للعمى المرتبط بالعمر، كما أن التعرض لأشعة الشمس يرتبط أيضاً بسرطان العين وشكل من أشكال الإصابات القصيرة الأمد التي تشبه حروق الشمس وتسمى التهاب الشعيرات الضوئية، والتي يمكن أن تُسبّب العمى الموقت أو الرؤية غير الواضحة. وتزداد مخاطر تلف العين بالشمس بصورة أكبر في أوقات معينة من النهار وفي ظروف مختلفة، فالمياه والثلوج والسيارات في المسرب المقابل كلها يمكن أن تعكس الضوء إلى العينين، وقضاء بعض الوقت على متن قارب أو في منطقة مليئة بالثلج أو في سيارة في يوم مشمس يعني وصول جرعة مضاعفة من الأشعة فوق البنفسجية، وتعرّض العيون للشمس قد يكون أيضاً غير مباشر مثل الضوء المنعكس من مياه البحر. Advertisements

إنّ ارتداء النظارات الشمسية يمكن أن يحمي عينيك من ذلك، لكن تذكّري أن اختيار النظارة أمر مهم جدًا، فلون العدسات وإلى أي حد هي داكنة لا يهم، لكن الأكثر أهمية هو أن تحجب النظارات الشمسية 100٪ من الأشعة فوق البنفسجية. لذا عليك البحث عن علامة الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، والتي تكون على شكل ملصق صغير على طرف النظارة.